O que é intoxicação exógena, apontada como causa da morte de casal em SC

O diagnóstico é confirmado por avaliação clínica e exames laboratoriais. Protocolos do MS e do Conselho Nacional de Medicina Legal orientam que sejam analisados sinais vitais, sintomas neurológicos e respiratórios, além de exames toxicológicos de sangue e urina para identificar a substância envolvida.

No caso de Jeferson e Ana, a perícia mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas. O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

Concentração de álcool e drogas nos corpos da vítima eram suficientes para matar, mas a água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, contribuiu para as mortes. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.

Sintomas e riscos

Os sintomas de intoxicação exógena variam conforme o agente, mas afetam frequentemente o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular e o respiratório. Entre os sinais mais relatados em protocolos médicos estão confusão mental, sonolência profunda, convulsões, arritmia, insuficiência respiratória, náuseas, vômitos e coma. Em situações graves, a evolução pode ser rápida para parada cardiorrespiratória e morte.

No caso da cocaína, estudos do Instituto Adolfo Lutz apontam risco elevado de hipertermia, convulsões e colapso cardiovascular. O perigo aumenta em ambientes aquecidos ou em banheiras de hidromassagem, porque o calor potencializa a sobrecarga no organismo, acelera a absorção e favorece a falência de múltiplos órgãos.