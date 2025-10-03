Os 7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

O terceiro erro aparece nos rótulos. Segundo o guia, impressão borrada, falhas de grafia, contrarrótulos sem português ou ausência de registro no Ministério da Agricultura são sinais claros de fraude.

O quarto erro é a garrafa. Falsificadores costumam reutilizar recipientes descartados, muitas vezes com arranhões, marcas de uso ou rachaduras. Já as bebidas originais usam vidro de qualidade e sem sinais de desgaste.

O quinto erro é o preço. Ofertas muito abaixo do valor de mercado são o grande atrativo das bebidas falsas. O "precinho" pode significar risco à saúde, já que não há garantias de procedência.

O sexto erro está na aparência geral. Produtos falsificados costumam ter tampas amassadas, vedação malfeita, vidro avariado ou líquidos de aspecto duvidoso. A qualidade do produto legal é padronizada e confiável.

O sétimo erro é o local de compra. Estabelecimentos de reputação duvidosa ou vendedores informais são responsáveis por grande parte das fraudes. A orientação é priorizar canais seguros e conhecidos.

Quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Os principais sinais aparecem entre seis e 12 horas após a ingestão. Segundo Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP, nem todos sentem sintomas imediatamente. O quadro começa com desconforto abdominal, seguido de confusão, sonolência, dor de cabeça e dificuldade respiratória. Em casos graves, pode ocorrer hemorragia craniana.