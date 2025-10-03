Padres gêmeos descobrem autismo ao mesmo tempo: 'Nos perdoamos no abraço'

Dois diagnósticos, um mesmo caminho

O diagnóstico de autismo, para ambos, só chegou na vida adulta, em 2023. Ainda que na infância já houvesse sinais: movimentos repetitivos (estereotipias), dificuldades de socialização, sensibilidade a estímulos (como barulho, toque e ruído) e seletividade alimentar, a compreensão só viria depois de muito tempo, estudo e coragem.

Padre Vanilson foi o primeiro a procurar ajuda profissional. Sentia que, como sacerdote, falhava na interação com os fiéis. Disfarçava comportamentos para se adaptar à convivência social e às atividades pastorais.

O chamado masking (ou mascaramento) é a tentativa, consciente ou inconsciente, de uma pessoa autista esconder ou suprimir comportamentos naturais para se encaixar em normas sociais, buscando aceitação e evitando rejeição ou estigma. Vanilson recorria a esse recurso: controlava gestos, evitava falar sobre seus interesses e imitava interações sociais que não lhe eram naturais para agradar os fiéis. Tentava parecer "normal", mas o esforço constante o fazia sentir-se despersonalizado, e isso o sufocava.

Ficava incomodado com o fato de não conseguir manter amizades por muito tempo. Sou de poucos amigos, mas muito fiel a eles. Como padre, temos uma comunidade. Estava assustado com todo assédio. Pensava: por que sou tão estranho? Deveria estar feliz por ser querido pelas pessoas, por me convidarem para almoços ou conversas. Agora não preciso mais do masking, posso ser eu mesmo. As pessoas me amam do jeito que eu sou.

Padre Vanilson

Embora Vanderley não buscasse respostas para seus comportamentos ou personalidade peculiar, a jornada do irmão o motivou a procurar um especialista. Cada um passou por avaliações distintas, conduzidas por profissionais diferentes. Ainda assim, o resultado foi o mesmo: ambos receberam o diagnóstico de TEA. O momento foi marcado por emoção e por uma sensação de confirmação daquilo que, no fundo, sempre souberam.