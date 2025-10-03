PF apreende Lamborghini de R$ 8 mi em ação contra lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal apreendeu ontem uma Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões durante operação contra o tráfico, em cidades do interior de São Paulo.

O que aconteceu

Operação Corta Giro mirou organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico. Os agentes da PF estiveram em endereços nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.

Quadrilha utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Não foi divulgado para qual facção criminosa os suspeitos lavavam o dinheiro.