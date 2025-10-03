PF apreende Lamborghini de R$ 8 mi em ação contra lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal apreendeu ontem uma Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões durante operação contra o tráfico, em cidades do interior de São Paulo.
O que aconteceu
Operação Corta Giro mirou organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico. Os agentes da PF estiveram em endereços nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.
Quadrilha utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Não foi divulgado para qual facção criminosa os suspeitos lavavam o dinheiro.
No total, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios paulistas. Entre os itens apreendidos, estão três veículos de luxo, a exemplo da Lamborghini Aventador Ultimae, modelo avaliado em R$ 8 milhões, automóvel de designer moderno, com portas que abrem para cima.
Também foram apreendidos dinheiro em espécie, relógios valiosos, joias e armas de fogo. Ainda, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados.
Suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Apesar das apreensões de objetos, ninguém foi preso. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar as defesas.
