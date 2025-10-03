Em nova ação contra bebidas falsas, PF fiscaliza fábricas de SP, MG e SC

PF não informou se havia indícios de falsificação de bebidas com metanal nas produções. Na mesma nota, o órgão informou apenas que, com as ações de hoje, as autoridades "reforçam o compromisso de proteger o consumidor, prevenir riscos à saúde e assegurar que a produção de bebidas no país esteja em conformidade com as normas legais e sanitárias".

Casos de intoxicação por metanol

Número de casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no país subiu para 11. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Outros 48 registros estão em investigação.

Até aqui, uma morte foi confirmada e outras sete são investigadas no país. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Único caso suspeito no DF é o do cantor Hungria, em Brasília. O músico foi internado nesta tarde no hospital DFStar da capital federal.

Dados sobre vítimas são atualizados diariamente, no período da tarde. Até ontem à noite, havia 10 casos confirmados e 33 em investigação, segundo o Ministério da Saúde.