Pode beber no happy hour desta sexta? O que recomendam as autoridades

Não consumir bebidas alcoólicas destiladas — sobretudo as incolores — e evitar produtos sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal. Estas são as recomendações do Ministério da Saúde em meio aos casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas adulteradas.

O que aconteceu

Ministro Alexandre Padilha desestimulou o consumo de destilados. "Na condição de ministro e como médico a recomendação é que se evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele. Não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas", recomendou Padilha ontem.