Além do 'Caveirão': São Paulo tem ao menos 146 imóveis com perigo de ruína

O edifício teve o risco de queda confirmado pelo próprio município na Justiça e começou a ser demolido em agosto.

O que aconteceu

Há 18 prédios com perigo de ruína. O UOL visitou sete desses edifícios, todos ocupados por moradores ou trabalhadores.

Maioria dos endereços — 81 imóveis — é de residências simples. Também há quatro igrejas, sendo duas evangélicas e duas católicas.

Um dos edifícios visitados funciona como uma casa de prostituição. A reportagem presenciou a entrada e saída frequente de homens num prédio da rua Conselheiro Furtado, no centro de São Paulo, apesar de uma placa indicar "interdição para reformas". "Se tiver câmera aí, os caras vão te amassar", avisou um cliente à reportagem.

Obras foram paralisadas há cerca de dez anos porque os moradores não quiseram pagar pelo serviço, diz engenheiro. "Já tentei arrancar essa placa, mas não deixaram. É para passar a impressão de que tem empresa mexendo no lugar", afirmou José Roberto Mendes. A prefeitura confirmou que a interdição do imóvel está em vigor, mas não explicou por que há pessoas no local.