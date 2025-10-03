Presidente da Mocidade é preso em operação contra jogo do bicho no Rio

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso na manhã de hoje em uma operação do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra a chamada "nova cúpula do jogo do bicho".

O que aconteceu

Outro alvo de mandado de prisão é o bicheiro Rogério Andrade, que já está preso há cerca de um ano. Os dois foram denunciados pelo MP-RJ por constituição de organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar.

Justiça determinou que Flávio seja preso em regime federal de segurança máxima. Já Rogério deverá permanecer no sistema penitenciário federal. Hoje, ele está no Presídio Federal de Campo Grande (MS). A decisão atendeu a um pedido do MP.