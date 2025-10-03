Assine UOL
Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Do UOL, em São Paulo
Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo, está preso
Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo, está preso Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo, preso em uma cadeia da PM após ser acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, vai ser transferido para uma penitenciária comum.

O que aconteceu

Justiça autorizou ontem o pedido do Ministério Público para que Velozo deixe o presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. O local onde o ex-tenente está no momento é voltado exclusivamente para policiais militares da reserva ou ativa.

Pedido de transferência foi feito porque Velozo deixou de fazer parte dos quadros da PM, logo, não deve ter direito à permanência em um presídio militar. A demissão dele foi feita três meses após solicitação da Justiça.

Apesar de ir para uma cadeia comum, a Justiça determinou que o ex-PM fique separado dos outros presos. A justificativa da medida é garantir a segurança do ex-militar.

Quem vai decidir para qual cadeia o ex-PM vai é a Secretaria de Administração Penitenciária do estado. Até a manhã de hoje, o órgão não tinha qualquer registro da passagem do ex-tenente por unidades prisionais, informou a SAP em nota enviada ao UOL.

Velozo está em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do PM e promotores do caso.

Nova previsão é de que julgamento do policial aconteça em 14 de novembro. O UOL buscou o advogado de Velozo para saber se ele vai recorrer da decisão e aguarda retorno sobre o assunto.

Decisão sobre transferência acontece duas semanas após PM ser demitido do cargo. A ordem de demissão foi justificada pela prática de "ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial militar".

Defesa do PM acredita que ele será absolvido do crime. "Ele será absolvido e regressará as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo.", afirmou o advogado Claudio Dalledone Junior ao UOL quando o PM foi demitido da corporação.

Relembre o caso

Leandro Lo
Leandro Lo Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro Lo foi baleado após briga, em São Paulo. O campeão mundial de jiu-jitsu foi morto no Clube Sírio, uma casa noturna localizada no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo, em agosto de 2022 após uma briga durante o show da banda Pixote.

PM, que já conhecia o lutador, se entregou um dia após o episódio. Segundo a mãe de Lo, Fátima, Velozo foi à casa noturna com a intenção de matar o campeão mundial. Os autos do inquérito da 16ª Delegacia de Polícia, na Vila Clementino, informam que uma das testemunhas revelou que o policial havia provocado Leandro antes de pegar uma garrafa de uísque e ser imobilizado pelo campeão mundial. Em seguida, o PM teria retornado e disparado.

Tenente da PM saiu de boate e foi a prostíbulo. Após disparar contra Leandro Lo, Velozo foi à boate Bahamas, tradicional prostíbulo em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o policial entrando na boate às 3h04 e saindo duas horas depois, acompanhado de uma mulher não identificada. Na ocasião, ele pagou por uma garrafa de um litro de uísque e duas doses de gim com energético. A Polícia Civil informou que, depois de visitar o local, o tenente foi a um motel.

Velozo tinha histórico de violência. Ele já havia sido condenado por agredir um soldado em uma briga de bar enquanto estava de folga.

