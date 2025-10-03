Ex-PM acusado de matar Leandro Lo vai para prisão comum, decide Justiça

Apesar de ir para uma cadeia comum, a Justiça determinou que o ex-PM fique separado dos outros presos. A justificativa da medida é garantir a segurança do ex-militar.

Quem vai decidir para qual cadeia o ex-PM vai é a Secretaria de Administração Penitenciária do estado. Até a manhã de hoje, o órgão não tinha qualquer registro da passagem do ex-tenente por unidades prisionais, informou a SAP em nota enviada ao UOL.

Velozo está em prisão preventiva e júri popular do caso já foi adiado duas vezes. Em maio, ele foi suspenso após pedido da defesa do policial; em agosto, ele foi cancelado após bate-boca entre os advogados de defesa do PM e promotores do caso.

Nova previsão é de que julgamento do policial aconteça em 14 de novembro. O UOL buscou o advogado de Velozo para saber se ele vai recorrer da decisão e aguarda retorno sobre o assunto.

Decisão sobre transferência acontece duas semanas após PM ser demitido do cargo. A ordem de demissão foi justificada pela prática de "ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função policial militar".

Defesa do PM acredita que ele será absolvido do crime. "Ele será absolvido e regressará as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo.", afirmou o advogado Claudio Dalledone Junior ao UOL quando o PM foi demitido da corporação.