Três são presos por suspeita de envolvimento da morte de advogado em SP

Advogado foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (2), no bairro de Higienópolis. Pacheco ficou mais de 30 horas sem dar notícias a amigos e familiares.

Vídeo mostra momento em que ele é agredido por homem. As imagens de uma câmera de segurança mostra Pacheco sendo atacado em uma esquina da rua Itambé. No vídeo, é possível ver um homem tentando pegar o celular do advogado, que reage. Uma mulher acompanha a ação de perto, conforme mostram as imagens. Em seguida, o homem dá um soco na cabeça de Pacheco.

Pacheco foi encontrado desacordado em uma rua do bairro. Uma testemunha que estava no local disse aos PMs que "viu um homem passando mal, convulsionando e com dificuldade de respirar".

Advogado foi levado de ambulância ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas pela polícia, mas a principal suspeita é de o advogado pode ter sido vítima de latrocínio

Vítima foi encontrada sem os documentos. A sua identificação só foi possível após a realização do exame papiloscópico.