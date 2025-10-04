Aluno com Síndrome de Tourette é espancado por colega em escola de Santos

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia da Infância e da Juventude de Santos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso será investigado. O órgão diz que detalhes foram preservados por se tratar de um menor de idade.

A URE diz que convocou os responsáveis do estudante agressor. A Unidade afirma que eles compareceram para uma reunião de mediação e orientação. Além disso, o Conselho Tutelar também foi acionado.

O aluno agressor não deve ser expulso. Em contato com o UOL, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que não há previsão de suspensão ou expulsão do estudante. De acordo com a pasta, ele receberá orientação na própria escola. Segundo a URE, um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas está à disposição dos estudantes.

Entenda a Síndrome de Tourette

A Síndrome se trata de uma doença neuropsiquiátrica, de início geralmente na infância. Normalmente acomete mais os homens e se caracteriza por comprometimento psicológico e social. Segundo Renato A. Chaves, neurocirurgião pela Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto), especialista em cirurgia de cérebro e coluna, as causas não são 100% conhecidas, mas pesquisas científicas sugerem a existência de componentes genéticos e de anomalias em neurotransmissores cerebrais, principalmente na dopamina.

De acordo com ele, os sintomas mais comuns são fenômenos compulsivos. Esses cacoetes, muitas vezes, resultam em uma série repentina de múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocais, com duração de pelo menos um ano, tendo início antes dos 18 anos de idade. "Eles são subdivididos em simples e complexos. Começam por tiques simples, evoluindo para os mais complexos, variando de paciente para paciente". Os tiques pioram com situações de estresse e cansaço.