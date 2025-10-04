Brasil tem 11 casos confirmados e 116 suspeitos de intoxicação por metanol

Ministério recomendou que todos os estados comunicassem imediatamente as suspeitas clínicas sobre intoxicação por metanol. A medida foi tomada para agilizar tratamento das possíveis vítimas e para auxiliar a polícia na investigação de casos sobre origem das bebidas contaminadas.

Hoje, o governo federal também anunciou a compra de 2.500 tratamentos de fomepizol, droga considerada antídoto para intoxicações por metanol. O remédio foi comprado com uma farmacêutica do Japão um dia após o Brasil publicar um chamamento de emergência para indústrias internacionais que produzem a droga.

Valor dos tratamentos não foi divulgado pelo governo até o momento. Segundo Padilha, na última semana, agências de 10 países diferentes foram acionadas e sete empresas com histórico de produção do fomepizol foram procuradas no mundo, já que o antídoto "não é um medicamento de grande circulação". Devido à emergência, não foi necessário abrir licitação para a compra.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Secretária da pasta tranquilizou a população e disse que antídoto que o Brasil tem hoje é suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

Casos confirmados no Brasil

Até o momento, 11 casos de intoxicação por metanol foram oficialmente confirmados no país. Outros 116 casos são considerados suspeitos e investigados em 12 estados diferentes da federação.