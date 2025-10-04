Brasil tem 14 casos confirmados e 181 suspeitos de intoxicação por metanol

O Brasil registra 14 casos confirmados e outras 181 suspeitas de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo balanço divulgado no final da tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. O levantamento reúne notificações enviadas pelos estados até às 16h para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

O que aconteceu

São Paulo registra a maioria dos casos, com 162 notificações. Todos os casos confirmados são no estado, além de outros 148 em investigação.

Única morte da lista do Ministério da Saúde também aconteceu em São Paulo. Ainda há sete óbitos em investigação no estado, três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul.