Brasil tem 14 casos confirmados e 181 suspeitos de intoxicação por metanol

O Brasil registra 14 casos confirmados e outras 181 suspeitas de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo balanço divulgado no final da tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. O levantamento reúne notificações enviadas pelos estados até às 16h para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.
O que aconteceu
São Paulo registra a maioria dos casos, com 162 notificações. Todos os casos confirmados são no estado, além de outros 148 em investigação.
Única morte da lista do Ministério da Saúde também aconteceu em São Paulo. Ainda há sete óbitos em investigação no estado, três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul.
Governo de São Paulo confirma segunda morte
Mais cedo, o Governo de São Paulo confirmou a segunda morte no estado. As vítimas são dois homens, de 46 e 54 anos, moradores da capital.
Outras sete mortes são investigadas no estado. São quatro registros na cidade de São Paulo; dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru. Todos os óbitos em investigação são de homens.
O que é o metanol
Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.
Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.
Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.
