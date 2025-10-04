Influencer de 20 anos morre após bater carro em frente ao cemitério na BA

No momento do acidente, ele estava com mais quatro pessoas dentro do carro, sendo três mulheres e um homem. Não foi relatado se eles haviam consumido bebida alcoólica.

Os outros passageiros sobreviveram e receberam atendimento médico no local. Na sequência, eles foram encaminhados ao Hospital Regional Vicentina Goulart. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

O corpo de Alex foi levado para o IML local. O automóvel dirigido por Valioso foi recolhido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito de Jacobina.

Quem era a vítima

Alex Luan dos Santos Pereira acumulava números expressivos nas redes sociais. Ele somava mais de 1,1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram.

Valioso, como era conhecido, postava conteúdo humorístico. Seus vídeos somavam mais de 80 milhões de visualizações nas diferentes plataformas.