Jovem mantida em cárcere pelo padrasto foi abusada por ao menos 30 homens

Padrasto filmava os estupros praticados por outros homens contra a própria enteada. A polícia encontrou diversos vídeos no celular dele que mostram os abusos sofridos pela jovem.

Gravações provam que a vítima era forçada a se relacionar com outros homens. "Aparecia o rosto da vítima [nos vídeos] e é muito pesado de ver porque o rosto dela mostrava que ela não queria estar ali, que estava sendo abusada", afirmou o delegado do caso, Eduardo Gruger, em entrevista à RIC TV, afiliada da Record no Paraná.

Padrasto organizava os encontros e preparava um quarto da casa onde os abusos eram praticados. O homem também não permitia que a vítima usasse métodos contraceptivos, porque ele queria que a enteada engravidasse dos homens que a abusavam, segundo a investigação.

Homens sabiam que ela forçada, mas praticavam os abusos mesmo assim, disse a vítima. "Teve um ou outro que falou: 'não, mas parece que ela está sendo forçada, não está?'. Ele [o abusador] perguntava, mas depois ele fazia [o sexo forçado]", declarou a jovem à RIC TV.

Vítima era ameaçada pelo padrasto para se relacionar com os outros homens. Ela contou em depoimento que entre os abusadores escolhidos pelo padrasto alguns usavam tornozeleira eletrônica, ou seja, tinham antecedentes criminais e eram monitorados pela polícia.

Polícia tenta identificar os homens que aparecem nos vídeos. Até o momento, não foi divulgado se algum deles já foi localizado.