Justiça liberta ex-deputado suspeito de estuprar filha de 2 anos no RJ

A Polícia Civil realizou a prisão depois de 6 meses de investigação. Neste período, depoimentos foram coletados e analisados, um pediatra e um psicólogo redigiram laudos e a criança foi ouvida.

O advogado informou que já houve denúncia do Ministério Público. O celular do médico foi recolhido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Iram foi detido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A defesa afirmou que desentendimentos familiares levaram à acusação. "Iram foi acusado por sua ex-esposa de ter transmitido herpes para sua filha. Por isso, submeteu-se voluntariamente a exames laboratoriais, que comprovaram não ser portador desse vírus. O laudo do exame de corpo de delito realizado na menor não apontou qualquer indício de violência."

O advogado ressalta que o cliente não dificultou a investigação. "Iram entregou as senhas de todos os seus dispositivos eletrônicos, nos quais nada de ilícito foi encontrado", afirma Alexandre Mallet.

O suspeito foi deputado estadual por Goiás pelo MDB (1999 a 2007). Ele é oftalmologista e já foi vereador em Goiânia. O pai dele, Iram Saraiva (morto em 2020), foi senador, deputado federal e estadual pelo MDB e ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).