No copo da feijoada de sábado em SP, só cerveja: 'Caipirinha? Nem pensar!'

Bar da Vila Madalena, em São Paulo: feijoadas de sábado sem caipirinha Imagem: Camila Brandalise/UOL

"Deveria ter trazido minha própria garrafa de cachaça", diz Isabel de Souza, 66, aposentada, mãe de Thaís. O tom de brincadeira também carrega receio. "Tenho muito medo, queria meu drink. Venho aqui todo sábado e bebo sempre, mas hoje não corro esse risco", afirma a aniversariante.

"Meu filho me mandou uma mensagem quando disse que vinha para cá: 'Mãe, não vai beber destilado'", conta uma consumidora que não quis ser identificada. "Nem pensar, nem se der vontade e nem sabendo a procedência."

Garçons têm tranquilizado clientes dizendo que podem mostrar a documentação de compra das bebidas. "Queria beber uma caipirinha de caju com vodca. Comentei com o garçom que não pediria por medo, e ele disse que poderia mostrar a procedência da compra", conta uma consumidora que também preferiu o anonimato. "Aí decidi provar."

"É caipirinha com consciência", afirma o comerciante Marciano Pavesi, 54, marido dela, enquanto degusta o drink ao lado da mulher. O casal é de Brusque (SC) e diz ter planejado a viagem há 30 dias. "Estamos nos prevenindo, indo a lugares mais tradicionais. Não queremos deixar de aproveitar a cidade."

Em outra das raras mesas com caipirinha, três amigos bebem o drink, e o quarto, um chope. "Quero voltar para casa vivo", diz o jornalista Túlio Calegari, 33, também em um misto de humor com tensão. "Não tenho coragem. Vai que acontece alguma coisa?", questiona.