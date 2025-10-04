Erro ou ação proposital? O que criminosos ganhariam com metanol em bebidas?

O que dizem as autoridades

A Polícia Federal não descarta nenhuma hipótese sobre origem da contaminação. "Estamos buscando elementos e ainda é muito cedo para concluir algo, mas deixamos claro que a Polícia Federal tem empregado esforços para conseguir elucidar esse caso o mais rápido possível", afirmou durante coletiva de imprensa o superintendente regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo.

Apuração sobre os casos foi instaurada na terça-feira. "A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada. A Associação Brasileira do Combate à Falsificação levantou suspeita de envolvimento do PCC. A entidade divulgou uma nota dizendo que o metanol utilizado para adulterar bebidas alcoólicas pode ser o mesmo importado ilegalmente pela facção para batizar combustíveis. O esquema foi revelado recentemente nas Operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, da PF.

A Polícia Civil de São Paulo também investiga a hipótese de que criminosos que integram quadrilhas que vendem bebidas falsas podem ter usado o metanol para limpar as garrafas —os resíduos dentro dos vidros teriam causado a contaminação. A informação sobre essa linha de investigação é da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Ontem, a PF realizou uma nova etapa de fiscalizações em indústrias de bebidas em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Ações da PF ocorreram em fábricas da região de Campinas (SP), Chapecó (SC), Joinville (SC) e Poços de Caldas (MG).

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou evitar ingerir produto destilado de origem incerta. "Sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem. Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas", disse.