Antídoto contra metanol deve chegar do Japão nesta semana, diz ministro

Além do fomepizol, governo federal também disse que comprou 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o estoque. Na quarta-feira, o ministro Alexandre Padilha tinha anunciado a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Anúncio foi feito um dia após governo publicar chamamento de urgência para fabricantes internacionais do antídoto. A medida, publicada no Diário Oficial da União, deu prazo de 30 dias para que farmacêuticas internacionais informassem se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol para o Brasil.

Secretária da pasta tranquilizou a população e disse que antídoto que o Brasil tem hoje é suficiente para pacientes. "O etanol dá conta do que a gente tem hoje. A gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda, e muito", afirmou a secretária de Vigilância em Saúde Mariângela Batista Galvão Simão em entrevista à GloboNews.

Casos confirmados no Brasil

Até o momento, 11 casos de intoxicação por metanol foram oficialmente confirmados no país. Outros 116 casos são considerados suspeitos e investigados em 12 estados diferentes da federação.