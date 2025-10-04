Empresário Alexandre Carvalho morre após acidente doméstico

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, morreu ontem no Rio após sofrer um acidente doméstico.

O que aconteceu

Alexandre morreu após ficar internado por uma semana no Hospital Copa Star. Ele era companheiro da atriz Isabelle Nassar, que atuou na novela "Travessia", da TV Globo. "Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro", diz um trecho do texto compartilhado por Isabelle no Instagram.

Empresário caiu em casa e bateu a cabeça, segundo o senador Ciro Nogueira (PP-PI). "Hoje faleceu, e isso me faz perceber a fragilidade da vida e quanto a finitude está próxima de nós, porque o Alexandre, um amigo muito especial, mais jovem que eu, partiu de modo inesperado e repentino. Siga em paz, meu amigo!", escreveu o parlamentar nas redes sociais.