Trens até litoral e interior de SP: o que falta para planos saírem do papel

Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
O governo de São Paulo tem 11 projetos de trens para conectar cidades do estado, mas só quatro deles, os que passam pela capital, começaram a avançar e apenas um está mais adiantado: o São Paulo-Campinas.

O que deve acontecer

Dos 11 projetos de trens intercidades previstos, 4 saem da capital paulista (Norte, Sul, Leste e Oeste). Os outros sete pretendem ligar cidades paulistas:

  1. São Paulo-Campinas (Eixo Norte)
  2. São Paulo-Sorocaba (Eixo Oeste)
  3. São Paulo-Santos (Eixo Sul)
  4. São Paulo-São José dos Campos (Eixo Leste)
  5. Marília-Sorocaba
  6. Sorocaba-Campinas
  7. Campinas-Ribeirão
  8. Ribeirão-Franca
  9. Santos-Cajati
  10. Campinas-Araraquara
  11. São José dos Campos-Taubaté

O projeto mais avançado é o São Paulo-Campinas. O leilão aconteceu em fevereiro, e o contrato de concessão à iniciativa privada já está firmado, segundo a SPI (Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos). O Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que venceu, é formado pela empresa chinesa CRRC e pela brasileira Comporte.

Trecho São Paulo-Sorocaba já teve estudo aprovado e passou pela fase das audiências públicas. Agora, as contribuições dos cidadãos e interessados estão sendo analisadas. A próxima etapa é a publicação de edital, prevista para o fim de 2025.

Projetos SP-Santos e SP-São José dos Campos estão em fase de estudo. Esta é a segunda de seis etapas, sendo elas: 1) qualificação no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos); 2) estudo de base; 3) audiência pública (quando a população pode opinar); 4) publicação do edital; 5) leilão; e 6) assinatura do contrato que libera o início da obra.

Os outros 7 projetos não passaram da primeira etapa: a qualificação. É nesta fase que o projeto é autorizado no PPI. O programa prevê a concessão de rodovias, serviços de mobilidade urbana, água, energia, e social (como a gestão de parques urbanos) ao setor privado.

Governo diz que projetos devem usar a malha ferroviária já existente. A iniciativa visa aproveitar trechos ociosos ou com baixa capacidade.

1. TIC Eixo Norte: São Paulo-Campinas

Imagem
Imagem: Arte UOL
  • Obras: começam em maio de 2026
  • Início da operação: maio de 2031
  • Trajeto: novo terminal em Campinas à estação Água Branca (que atende a linha 7-Rubi), na zona oeste de São Paulo
  • Tempo de viagem: 1h04 (expresso, com parada apenas em Jundiaí)
  • Passagem: em média R$ 50
  • Velocidade: até 140 km/h
  • Capacidade: até 860 passageiros
  • Investimento: R$ 14,2 bilhões
  • Extensão: 101 quilômetros
  • Concessão: 30 anos

No TIC Eixo Norte, haverá também o trem intermetropolitano (TIM), que circulará entre Jundiaí e Campinas. Nesta rota, as paradas serão nos municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos.

2. TIC Eixo Sul: SP-Santos

  • Obras e operação: sem data definida (projeto em fase de estudos)
  • Trajeto: São Paulo -- Região Metropolitana -- Baixada Santista
  • Tempo de viagem: 1h30
  • Extensão: entre 80 a 130 quilômetros, a definir
  • Atendimento: 9 municípios e até 1,8 milhão de pessoas, podendo reduzir o tráfego no sistema Anchieta-Imigrantes
  • Investimento estimado: R$ 15 bilhões

3. TIC Eixo Leste: SP-São José dos Campos

  • Obras e operação: sem data definida (projeto em fase de estudos)
  • Trajeto: São Paulo -- Região Metropolitana -- São José dos Campos
  • Tempo de viagem: 75 minutos
  • Extensão: entre 80 a 130 quilômetros, a definir
  • Atendimento: 4 cidades a serem definidas e cerca de 2,7 milhões de pessoas
  • Investimento estimado: R$ 10 bilhões
4. TIC Eixo Oeste: SP-Sorocaba

Imagem
Imagem: Arte UOL
  • Obras e operação: sem data definida (estudos e audiências concluídas, sendo esta última, em análise)
  • Trajeto: São Paulo (estação Água Branca) -- Sorocaba, com duas opções: expresso (sem paradas) e parador
  • Cidades das paradas do serviço parador: Carapicuíba, Amador Bueno, São Roque e Brigadeiro Tobias
  • Tempo de viagem: cerca de 60 minutos no serviço expresso
  • Extensão: 100 quilômetros
  • Atendimento: 46 mil passageiros por dia até 2040
  • Investimento estimado: R$ 11,9 bilhões

