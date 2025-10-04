UOL flagra movimentação de pessoas em 7 imóveis com risco de ruína em SP

Maioria dos endereços — 81 imóveis — é de residências simples. Também há quatro igrejas, sendo duas evangélicas e duas católicas.

Em um dos edifícios visitados, funciona uma casa de prostituição. A reportagem presenciou a entrada e saída frequente de homens num prédio da rua Conselheiro Furtado, no centro, apesar de uma placa indicar "interdição para reformas". "Se tiver câmera aí, os caras vão te amassar", avisou um cliente à reportagem.

Obras foram paralisadas há cerca de dez anos porque os moradores não quiseram pagar pelo serviço, diz engenheiro. "Já tentei arrancar essa placa, mas não deixaram. É para passar a impressão de que tem empresa mexendo no lugar", afirmou José Roberto Mendes. A prefeitura confirmou que a interdição do imóvel está em vigor, mas não explicou por que há pessoas no local.

Prédio com perigo de ruína na região central de São Paulo Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

No número 341 da avenida São João, também no centro, há outro edifício com perigo de ruína. O prédio é ocupado por uma família que cuida do imóvel, em um acordo com uma imobiliária, segundo um morador, até que decidam o que fazer com o espaço.

Os moradores começaram obras no local após notificação da prefeitura, disse morador. A reportagem viu materiais de construção na entrada do prédio, mas não foi autorizada a entrar. O edifício é um dos seis onde a Secretaria de Comunicação admite que há interdição, mas o município não explicou por que havia pessoas no local. O UOL também tenta contato com a empresa responsável pelo prédio.