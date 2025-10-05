Anvisa libera importação de medicamento contra intoxicação por metanol

Importação do produto sem registro é baseada em resolução de 2017. A Anvisa também lançou um edital para identificar fornecedores de fomepizol e disse que consultou os principais reguladores estrangeiros para verificar em quais países o medicamento está registrado.

Agência publicou resolução para acelerar fabricação de etanol, também utilizado contra a intoxicação.

Distribuição para o estados

O Ministério da Saúde informou ontem que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico aos estados que formalizaram pedido de reforço. Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

Antes, o ministro Alexandre Padilha havia anunciado que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo. O objetivo é distribuir para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.

Apesar da Anvisa só ter liberado hoje, compra de fomepizol já foi feita pelo governo. Segundo Padilha, os frascos devem chegar na próxima semana. Brasil tem 16 casos confirmados de intoxicação por metanol associada à bebida alcoólica. Ainda há outras 209 notificações em investigação.