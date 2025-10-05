Exames descartam casos de intoxicação por metanol na Bahia

Morte suspeita investigada era de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na sexta-feira. Ele deu entrada na UPA de Queimadinha com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Saúde. A causa da morte do homem não foi divulgada pela secretaria de Saúde.

Outro caso suspeito de contaminação era investigado em Salvador. Ainda na noite da sexta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem estava hospitalizado e com quadro de saúde considerado estável.

O Brasil tem 14 casos confirmados e outras 181 suspeitas de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo balanço mais recente do Ministério da Saúde. O levantamento reúne notificações enviadas pelos estados até às 16h de ontem para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional.

São Paulo, que confirmou duas mortes até o momento, registra a maioria dos casos, com 162 notificações. Todos os casos confirmados são no estado, além de outros 148 em investigação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.