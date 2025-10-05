Ex-bombeiro mirim salva vítimas de incêndio em ônibus escolar no RS

Um ex-bombeiro mirim ajudou a salvar vítimas envolvidas em um acidente com ônibus de turismo, que levava 55 estudantes, e pegou fogo em Porto Alegre (RS), na sexta-feira.

O que aconteceu

Túlio Pelin Gonçalves, 17, que fazia parte da excursão, usou os conhecimento como ex-bombeiro para ajudar a salvar os colegas. Com o auxílio de outro jovem, eles usaram extintores de incêndio para combater as chamas e permitiram a saída dos alunos de dentro do ônibus.

Gonçalves disse ter ficado satisfeito que seu passado como bombeiro mirim ajudou a salvar vidas. "Botar o joelho no chão e agradecer, porque é uma sensação [boa] saber que todo mundo conseguiu ficar bem, com o problema que foi, com a quantidade de estrago que teve, é uma sensação que não tem descrição", declarou em entrevista à RBS TV.