Homem sofre parada cardíaca durante prova do CNU e precisa ser reanimado

Um candidato que realizava a prova do CNU (Concurso Nacional Unificado), em Brasília (DF), neste domingo, passou mal e precisou ser reanimado.

O que aconteceu

Candidato, que não teve o nome divulgado, sofreu parada cardiorrespiratória enquanto realizava a prova. O homem estava em uma faculdade na Asa Sul quando teve o mal súbito, por volta das 15h, duas horas após o início da aplicação do exame, que ocorreu às 13h.

Ele precisou ser socorrido pelos bombeiros. Os agentes realizaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos até o homem recobrar os sinais vitais.