Abandono e horror: quatro corpos mumificados são achados em hospital do Rio

Nenhum responsável pelo necrotério do hospital se apresentou até o momento, segundo a Polícia Civil. O órgão informou que todos os envolvidos "estão sendo convocados para prestar depoimento". Eles podem responder por fraude processual e vilipêndio de cadáver.

Investigação partiu de denúncia de perito

Um perito buscou a polícia para denunciar que ao menos 10 corpos saídos do hospital chegaram ao IML em avançado estado de decomposição. Uma investigação foi aberta e, após testemunhas serem ouvidas, investigadores desconfiaram que mais corpos estivessem abandonados no necrotério do hospital, encontrando, então, as quatro vítimas mumificadas na sexta-feira.

A polícia não explicou quantos dos 14 corpos que estavam no necrotério foram identificados até o momento. As vítimas encontradas na sexta devem passar por perícia no IML.

O UOL buscou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para saber se alguma sindicância interna foi aberta. O espaço segue aberto para manifestação.

Secretário afirmou que afastou a funcionária responsável pelo setor e que o hospital "não tem interesse em atrasar a liberação de nenhum corpo". À TV Globo, Daniel Soranz disse que "todos os óbitos por causas externas são informados a tempo para as autoridades policiais". Ele afirmou, ainda, que três dos corpos encontrados na sexta-feira foram identificados e seguirão para sepultamento, mas um segue sem identificação.