Mãe encontra a filha morta com pescoço quebrado no ES; namorado é preso

PM apontou no boletim de ocorrência que Júlia tinha "vários sinais de agressão". Segundo o BO, a jovem estava com indícios de esganadura no pescoço e "havia também marcas de sangue pelas escadas da casa e no chão do quarto". "A roupa íntima da vítima estava suja de sangue e no chão, próximo ao corpo", completa o boletim.

Caso é tratado como feminicídio. O principal suspeito do crime é o namorado de Júlia, um homem de 25 anos, identificado como Aleff Wingler, que foi preso na tarde de hoje. Ele foi detido no momento em que tentava fugir para São Mateus, no norte do estado, segundo a Polícia Civil.

Na noite anterior ao crime, Júlio e o namorado tinham ido a uma festa, em um sítio em Viana. Posteriormente, o padrasto do suspeito deixou o enteado e Júlia na casa dela. Horas depois, a vítima foi achada morta.

Familiares de Júlia relataram à PM que o suspeito era possessivo e agressivo. Os parentes também disseram que chegaram a aconselhar a jovem a acabar o relacionamento.

Júlia era estudante de arquitetura. O corpo dela foi levado ao IML para a realização de exames a fim de determinar a causa da morte.

Caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. A polícia pediu a quem tiver informações sobre o paradeiro de Aleff que informe pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.