'Meu público é pobre', diz influenciadora ao explicar rifas ilegais

A influencer Laís Oliveira, apontada pelo MP de Alagoas como aliada do também influenciador Kel Ferreti em esquema criminoso, disse em áudio obtido pelo Fantástico que o público dela é pobre, indicando que por isso o golpe de rifas ilegais funcionaria.

O que aconteceu

Laís classifica o esquema como uma estratégia. "Eu vou falar que esse bilhete vai valer 30 mil hoje, até 00h00. Meu público é um público pobre. Um bilhete de 10k [mil] saindo hoje, todo mundo vai querer achar os outros dois, entendeu? Estratégia, bebê. Só que os outros dois vão ficar bloqueados até amanhã".

Em outro áudio, Kel deixa claro como o golpe funcionava. "Esse bilhete aqui vale R$ 10 mil, sendo que a gente reserva o bilhete. Aí, o povo fica comprando enlouquecidamente para achar o bilhete. A gente não dá esse prêmio, entendeu?"