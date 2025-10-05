Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de 100 km/h no Sul

Tempestade traz riscos de alagamentos, queda de granizo e de corte de queda de energia elétrica, segundo o Inmet. O alerta em vigor desde a manhã de hoje é válido até a madrugada de hoje para todo o estado gaúcho.

A chuva é resultado da combinação de uma massa instável de ar quente com a entrada de uma frente fria vinda da região oeste e sul do estado gaúcho. Na manhã de hoje, alguns pontos do estado já apresentavam chuvas isoladas, mas sem danos reportados à Defesa Civil.

Passagem da frente fria vai ser rápida e tempo deve voltar a melhorar a partir da terça-feira. Segundo o MetSul, a frente fria vai se afastar para a metade norte do Rio Grande do Sul na tarde de amanhã, levando a instabilidade para partes de Santa Catarina e Paraná e se dissipando em seguida.

O mau tempo deve chegar de forma leve a São Paulo na terça-feira (7), quando a capital prevê chuvas isoladas e chuviscos à tarde e à noite. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 26ºC na capital.

O que fazer em caso de chuva:

Moradores devem se manter abrigados durante temporais e permanecer atentos aos alertas se estiverem perto de áreas com alagamentos. A orientação é da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.