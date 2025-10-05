Mulher pede socorro em papel higiênico e é salva de cárcere privado em SC

Uma mulher de 34 anos foi libertada de cárcere privado em Gaspar (SC) na manhã de ontem depois de deixar um pedido de socorro escrito em papel higiênico em um banheiro de uma loja de conveniência.

O que aconteceu

A mulher era mantida presa em casa pelo namorado e era constantemente agredida e ameaçada por ele, segundo seu relato à polícia. Ela pediu para sair para comprar cigarros na noite de sexta-feira (3). O homem a acompanhou.

Quando ela foi ao banheiro, escreveu um pedido de ajuda no papel higiênico, com seu endereço e o número 190. Na manhã seguinte, um funcionário encontrou o recado e acionou a Polícia Militar. As autoridades foram à casa da mulher.