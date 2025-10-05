Intoxicação por metanol: primeiros casos confirmados fora de SP são no PR

Esta é a primeira vez que um exame comprova casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas fora de São Paulo. Até a tarde de ontem, todos os 14 casos confirmados no Brasil estavam no estado paulista, que concentra a maior quantidade de suspeitas de intoxicação.

Até a tarde de ontem, 181 casos suspeitos eram analisados pelo Ministério da Saúde. Um novo boletim do órgão vai atualizar, no fim da tarde de hoje, a quantidade de casos confirmados no país.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.