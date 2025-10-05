Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol e 209 suspeitos

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.