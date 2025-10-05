Saúde confirma 16 casos de intoxicação por metanol e 209 suspeitos

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo (5), 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país.
O que aconteceu
A pasta investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).
Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.
Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.
Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).
O que é o metanol
Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.
Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.
Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.
Antídoto
Anvisa anunciou liberou importação de 2.600 frascos de fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde comprará 2.500 frascos. Cem unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.
Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.
Importação do produto sem registro é baseada em resolução de 2017. A Anvisa também lançou um edital para identificar fornecedores de fomepizol e disse que consultou os principais reguladores estrangeiros para verificar em quais países o medicamento está registrado. A agência publicou resolução para acelerar fabricação de etanol, também utilizado contra a intoxicação.
Distribuição para o estados
Ministério da Saúde informou ontem que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico aos estados que formalizaram pedido de reforço. Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.
Antes, o ministro Alexandre Padilha anunciou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. O governo quer distribuir a substância a Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.
Apesar de a Anvisa só ter liberado hoje, compra de fomepizol já foi feita pelo governo. Segundo Padilha, os frascos devem chegar na próxima semana.
