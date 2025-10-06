Sem dados de SP, ministério não atualiza casos de intoxicação por metanol

"Tenho certeza absoluta de que o atraso em São Paulo não tem nenhuma conotação política", disse Padilha, à imprensa. "De manhã, eles participaram da sala de situação, informaram que não conseguiriam até 16h. Não conseguiram, seguimos aguardando."

"É possível que tenha novos casos confirmados de São Paulo", disse o ministro. Procurado, o governo de São Paulo ainda não respondeu ao UOL.

Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.

Padilha disse que pretende contar com ajuda de laboratórios públicos para agilizar a verificação no estado. O ministério já entrou em contato com a Unicamp (Universidade de Campinas) e com a Fiocruz para ajudarem a verificar se os casos suspeitos se confirmam ou não.

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).