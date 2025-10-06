De Maxsuila a Max Wender: casal batiza 11 filhos com nome 'Max' e viraliza

A família é de Assú, no interior do Rio Grande do Norte. "Desde sempre as pessoas ficam curiosas para saber como foi a ideia dos nomes. Onde passamos, as pessoas nos reconhecem como a 'família Max'", contra Maxson.

Ele é criador de conteúdo digital e resolveu gravar o vídeo no aniversário do pai, no dia 20 de setembro, aproveitando que uma das irmãs que mora na cidade vizinha estaria em Assú para a comemoração.

O legado, no entanto, parou nesta geração da família, segundo Maxson. "Por incrível que pareça, já são 20 netos e todos têm nomes considerados comuns", lamenta ele. "Nenhum dos irmãos seguiu a tradição."

Nas redes sociais, o vídeo de Maxson já soma mais de 8 milhões de reproduções. Nos comentários, os seguidores brincaram. "Faltou o Max Steel", em referência ao boneco da Mattel. "Essa família é o máximo", completou outro. "Meu nome é Max Sidney e não tenho nada a ver com essa família", finalizou um terceiro.