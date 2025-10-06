Assine UOL
Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Do UOL, em São Paulo
Dinamites foram explodidas após atuação da PMDF perto da rodoviária de Planaltina
Dinamites foram explodidas após atuação da PMDF perto da rodoviária de Planaltina Imagem: PMDF/Divulgação

A Polícia Militar prendeu na manhã de hoje um homem de 33 anos com dois explosivos na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal.

O que aconteceu

O esquadrão antibombas da PMDF enterrou os explosivos no solo para realizar a detonação com segurança. O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola preta.

Ele pretendia vender os explosivos por R$ 800 após anunciá-los em um grupo no WhatsApp. Ao notar a presença da polícia, o suspeito deixou a sacola com o material cair e tentou se afastar, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, o homem confessou o conteúdo da sacola durante a abordagem.

O local foi isolado pela Operação Petardo e ninguém ficou ferido. O suspeito, que já tem passagens por estelionato, ameaça e receptação, foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia.

