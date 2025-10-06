'Fiquei paraplégica no mesmo dia em que fui pedida em casamento'

'Caímos numa ribanceira'

Voltaríamos para a nossa casa no mesmo dia. Durante a viagem, pegamos congestionamento muito grande, mas, apesar de tudo, foi uma volta tranquila. Durante todo o trajeto eu e meu noivo ficamos conversando e ouvindo nossas músicas preferidas.

Faltavam uns 20 minutos para chegarmos na nossa cidade quando um veículo no sentido contrário foi ultrapassar uma moto em um local proibido e bateu na lateral do nosso carro.

Com esse impacto, batemos na lateral de outro carro, perdemos completamente o controle da direção e capotamos, caindo numa ribanceira de mais de seis metros.

Eu me lembro do nosso carro capotando e parando com as rodas para cima. Do acidente, eu me lembro só disso. Apesar de não ter ficado desacordada, eu não me recordo do meu socorro e minhas lembranças são já de quando eu estava no hospital.

Meu noivo conta que conseguiu sair do carro sozinho e logo chegaram algumas pessoas para ver tudo o que tinha acontecido. Um homem se aproximou dele e perguntou se ele precisava de ajuda. Ele pediu para essa pessoa pegar a nécessaire onde estava meu anel, porque meu noivo sabia o quanto ele era importante para mim.