Intoxicação por metanol: em quais cidades de SP foram registrados casos

O metanol é um insumo de combustíveis e não pode ser ingerido, mas vem sendo usado ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas. Os casos em São Paulo estão associados ao consumo de destilados como gim, vodca e uísque.

A Polícia Civil apura a ação de fábricas clandestinas que teriam usado metanol para higienizar garrafas falsificadas. Mais de mil recipientes foram apreendidos em operações com a Vigilância Sanitária. Parte das amostras já testou positivo para metanol, segundo o Instituto de Criminalística.

Sintomas e riscos

Pequenas doses de metanol podem ser fatais. Os primeiros sintomas costumam ser confundidos com uma ressaca comum, como náusea, tontura e dor de cabeça. Em até 24 horas, podem surgir sinais graves como visão borrada e respiração acelerada. Em 48 horas, há risco de cegueira irreversível, falência de órgãos e morte.

O tratamento padrão contra intoxicação por metanol é feito com fomepizol, importado emergencialmente pelo governo. O Brasil adquiriu 2.500 unidades do medicamento, que bloqueia a transformação do metanol em substâncias tóxicas. Como alternativa, é usado o etanol farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação.

Especialistas alertam que o metanol não altera cor, cheiro ou sabor da bebida. Por isso, só exames laboratoriais podem confirmar a presença da substância. Autoridades recomendam atenção a embalagens suspeitas, preços muito abaixo do mercado e ausência de nota fiscal. A Abrasel orienta que garrafas de destilados sejam inutilizadas após o consumo para evitar reutilização por falsificadores.