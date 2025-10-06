Vereadora defende que governo banque kit para detectar metanol em bebidas

A vereadora de São Paulo Renata Falzoni (PSB) defende que bares e restaurantes usem teste rápido para identificar adulteração de bebidas alcoólicas, com custo de R$ 10 por kit e financiamento público, no UOL News, do Canal UOL.
A proposta surge em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol em São Paulo. O teste foi desenvolvido pela Unesp e promete resultado em 15 minutos, mas ainda não há previsão de votação do projeto na Câmara Municipal.
O mais conhecido teste que a gente já sabe, ele foi desenvolvido há três anos atrás pela Unesp de Araraquara, outros testes similares a esses também estão desenvolvidos, ainda que eles não estejam ainda em produção em massa, a ideia desse projeto que embarca várias pontas soltas, como conferência de procedência, lote, número, verificação com duas pessoas na chegada do produto para qualquer estabelecimento. A gente quer impulsionar rapidez para que esse teste possa vir ao mercado e nas mãos de todos os comerciantes, que nesse momento também são lesados pela falta de fiscalização do poder público em relação à distribuição de bebidas alcoólicas.
Renata Falzoni, vereadora
Na nossa proposta, a gente abre a possibilidade de celebração de convênios entre instituições particulares ou públicas para a fabricação e eventualmente o auxílio técnico para que os comerciantes possam fazer esse teste na hora da abertura das garrafas. Um teste desses hoje leva 15 minutos e o preço estimado seria 10 reais por kit. Como ele vai ser financiado? O nosso gabinete entende que esse é algo que deve vir pelo poder público, pelo próprio Ministério de Saúde e de Agricultura, uma vez que nós estamos numa situação que foge do controle das pessoas que compram, tanto para revender quanto quando senta num bar. Então, a gente tem aí uma questão de segurança pública que tem que ser tutelada mesmo pelo Estado.
Renata Falzoni
Falzoni também ressalta que o projeto prevê apoio científico e ações integradas, incluindo rastreabilidade e educação para consumidores sobre os riscos de adulteração.
Agora, nesse momento, é muito importante que as universidades tenham apoio e estrutura para essa fabricação e para, eventualmente, maiores pesquisas. Então, esse nosso projeto de lei, ele versa sobre um protocolo, um protocolo bebida segura, que vai desde tecnologia de rastreabilidade, ele passa pela fiscalização integrada com testagem rápida, educação e conscientização do próprio consumidor, desde entender como funcionam os seus direitos, como ele pode desconfiar e qual é o apoio público que ele tem, e esse assunto que nós estamos falando agora, que é a cooperação científica e inovação.
Renata Falzoni
