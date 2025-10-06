SP interdita dez locais por suspeita em origem das bebidas; veja lista

Um décimo primeiro bar, no bairro do Itaim Bibi também teve ordem de interdição emitida, mas conseguiu judicialmente ser reaberto. No momento, o Quintal do Espeto segue operando sem vender bebidas destiladas, informou o governo de SP. "Todos os produtos são adquiridos de fornecedores oficiais", afirmou o Quintal do Espeto. Em nota publicada nas redes sociais, o local anunciou a suspensão da venda de destilados de forma temporária e disse que faz a revisão de toda a cadeia de bebidas, "desde a fabricação, até a mesa do consumidor".

A gente tem trabalhado com o cruzamento de notas fiscais. A gente parte do final da cadeia, lá do bar de onde partiu a contaminação, cruza a nota fiscal para ver a origem da bebida, qual foi o distribuidor que vendeu, A gente bate no distribuidor, faz a fiscalização. Esses foram os estabelecimentos que foram fechados, onde a gente viu problemas.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Veja lista dos locais interditados:

Bebilar Distribuidora (Bela Vista)

BBR Supermercado (Bela Vista)

Bar e restaurante Ministrão (nos Jardins)

Torres Bar (Mooca)

Adega Fim de Semana (M'Boi Mirim)

Empório Santos (Cidade Dutra)

Adega do Lelê (Osasco)

Adega Los Hermanos (Osasco)

Villa Jardim (São Bernardo do Campo)

Brasil Excellance Comercial Distribuidora de Bebidas (Barueri).

O Torres Bar e o Empório Santos informaran que colaboram integralmente com os órgãos de fiscalização. "Todos os nossos produtos são adquiridos de distribuidoras oficiais e parceiros de longa data", afirmou o bar da Mooca em publicação nas redes sociais. "Reafirmamos que não temos nenhum envolvimento com bebidas adulteradas", disse o estabelecimento em Cidade Dutra.

O Ministrão Bar disse que segue aguardando o resultado da perícia oficial para esclarecer os fatos. Também nas redes sociais, o bar afirmou que foi fechado de forma preventiva. "Pedimos à população e aos nossos clientes que evitem julgamentos precipitados e aguardem o laudo final da perícia para que os fatos sejam devidamente esclarecidos", afirmou.