Brasil tem 17 casos confirmados e 200 suspeitos de intoxicação por metanol

Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos suspeitos de intoxicação que estavam sob análise. Portanto, os três estados seguem sem registrar nenhuma ocorrência suspeita.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

Números foram divulgados mais tarde pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Os dados costumam ser informados às 17h, mas foram comunicados hoje por volta das 19h36. Mais cedo, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, disse que a divulgação seria atrasada porque São Paulo não enviou seus números para o sistema.

Antídoto

A Anvisa anunciou ter liberado a importação de 2.600 frascos de fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde comprará 2.500 frascos. Cem unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.