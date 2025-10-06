Assine UOL
Brasil tem 17 casos confirmados e 200 suspeitos de intoxicação por metanol

Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Outros 200 casos estão sob investigação
Outros 200 casos estão sob investigação Imagem: Fiocruz imagens

O Ministério da Saúde informou nesta noite que o Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. Outros 200 casos estão sob investigação.

O que aconteceu

Casos confirmados foram em São Paulo (15) e Paraná (2). Dos casos investigados, 164 são em São Paulo e outros quatro no Paraná.

Os outros 12 estados com casos suspeitos são: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2).

Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos suspeitos de intoxicação que estavam sob análise. Portanto, os três estados seguem sem registrar nenhuma ocorrência suspeita.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

Números foram divulgados mais tarde pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Os dados costumam ser informados às 17h, mas foram comunicados hoje por volta das 19h36. Mais cedo, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, disse que a divulgação seria atrasada porque São Paulo não enviou seus números para o sistema.

Antídoto

A Anvisa anunciou ter liberado a importação de 2.600 frascos de fomepizol, utilizado no tratamento contra a intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde comprará 2.500 frascos. Cem unidades serão doadas pelo fabricante. A importação ocorrerá por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Até o momento, não há pedido de registro do medicamento no Brasil, informou a agência.

Prazo para entrega dos frascos será negociado entre o ministério e o fabricante. O UOL entrou em contato com a pasta para mais informações sobre a importação.

Importação do produto sem registro é baseada em resolução de 2017. A Anvisa também lançou um edital para identificar fornecedores de fomepizol e disse que consultou os principais reguladores estrangeiros para verificar em quais países o medicamento está registrado. A agência publicou resolução para acelerar fabricação de etanol, também utilizado contra a intoxicação.

Distribuição para o estados

Ministério da Saúde informou ontem que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico aos estados que formalizaram pedido de reforço. Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

Antes, o ministro Alexandre Padilha anunciou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico. O governo quer distribuir a substância a Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.

Apesar de a Anvisa só ter liberado hoje, compra de fomepizol já foi feita pelo governo. Segundo Padilha, os frascos devem chegar na próxima semana.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

