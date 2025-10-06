Assine UOL
Policial civil é morto a tiros na porta de casa em Niterói

Do UOL, em São Paulo
Policial foi morto na porta de casa em Niterói, segundo informações preliminares da Polícia Militar Imagem: Google Street View/Reprodução

Um policial civil foi morto a tiros na porta de casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, hoje.

O que aconteceu

Crime aconteceu na manhã de hoje na rua Raul Corrêa de Araújo, no bairro de Piratininga. Policial tinha saído de casa para jogar o lixo fora, segundo informações preliminares da PM.

Atiradores estavam em carro e fugiram do local. Até o momento ninguém foi preso.

Morte de Carlos José Queiroz Vianna foi constatada ainda na cena do crime. Ao UOL, a PCERJ informou que faz diligências para identificar os assassinos. As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas.

Policial morto era lotado no 29º DP, de Madureira e foi promovido ao cargo de comissário, um dos postos mais altos da polícia civil, em 2018. Ele estava na corporação havia mais de 15 anos e já tinha cumprido cargo de inspetor.

"Resposta será dada à altura", afirma Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

