Policial civil é morto a tiros na porta de casa em Niterói

Um policial civil foi morto a tiros na porta de casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, hoje.

O que aconteceu

Crime aconteceu na manhã de hoje na rua Raul Corrêa de Araújo, no bairro de Piratininga. Policial tinha saído de casa para jogar o lixo fora, segundo informações preliminares da PM.

Atiradores estavam em carro e fugiram do local. Até o momento ninguém foi preso.