Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Velório será amanhã. Família informou que cerimônia será em um cemitério de Santo André, a partir das 14h, e o sepultamento às 17h40.

Prefeitura diz que este é o único óbito por ingestão de bebida contaminada confirmado na cidade. Outras cinco mortes suspeitas estão sob investigação e os exames são realizados pelo IML (Instituto Médico Legal). Vigilância Epidemiológica do município registrou outras 72 notificações de suspeita de intoxicação por metanol. Casos foram atendidos na rede hospitalar pública e privada da cidade e 13 pacientes permanecem internados.

Morte de Bruna não está no balanço divulgado pelo estado hoje, que contabiliza 15 casos confirmados, incluindo duas mortes. O governo de São Paulo diz que os mortos são dois homens, de 54 e 46 anos, residentes da capital. Há ainda 164 casos em investigação, entre eles seis óbitos suspeitos — três na cidade de São Paulo (36, 45 e 50 anos), dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos) e um em Cajuru (26 anos).

São Bernardo diz que unidades de saúde estão preparadas para atender novos casos rapidamente. Também comunicou que a Vigilância Epidemiológica está em contato com as famílias das vítimas e dos internados para tentar identificar os locais onde as bebidas foram consumidas, bem como as regiões no entorno.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.