Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

A Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) confirmou hoje a morte de Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada após consumir vodca com suco de pêssego em um show de pagode. A gestão municipal diz que o caso da paciente tem relação com adulteração de bebida alcoólica com metanol.
O que aconteceu
Paciente estava sob cuidados paliativos após ser internada em 29 de setembro. Na sexta-feira (3), o Hospital de Clínicas do município abriu um protocolo de confirmação de morte cerebral — que confirma ou não a perda completa e irreversível das funções cerebrais. Familiares foram informados sobre o estado dela, que era gravíssimo.
Prefeitura destacou que Bruna recebeu a "melhor assistência possível" enquanto esteve internada. Administração municipal se solidarizou com os familiares e amigos da paciente, e explicou que a morte ocorreu hoje após "medida tomada pela equipe médica em conjunto com a família da paciente", diz a nota.
Velório será amanhã. Família informou que cerimônia será em um cemitério de Santo André, a partir das 14h, e o sepultamento às 17h40.
Prefeitura diz que este é o único óbito por ingestão de bebida contaminada confirmado na cidade. Outras cinco mortes suspeitas estão sob investigação e os exames são realizados pelo IML (Instituto Médico Legal). Vigilância Epidemiológica do município registrou outras 72 notificações de suspeita de intoxicação por metanol. Casos foram atendidos na rede hospitalar pública e privada da cidade e 13 pacientes permanecem internados.
Morte de Bruna não está no balanço divulgado pelo estado hoje, que contabiliza 15 casos confirmados, incluindo duas mortes. O governo de São Paulo diz que os mortos são dois homens, de 54 e 46 anos, residentes da capital. Há ainda 164 casos em investigação, entre eles seis óbitos suspeitos — três na cidade de São Paulo (36, 45 e 50 anos), dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos) e um em Cajuru (26 anos).
São Bernardo diz que unidades de saúde estão preparadas para atender novos casos rapidamente. Também comunicou que a Vigilância Epidemiológica está em contato com as famílias das vítimas e dos internados para tentar identificar os locais onde as bebidas foram consumidas, bem como as regiões no entorno.
O que é o metanol
Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.
Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.
A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.
