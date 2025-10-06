Operação da PF contra cúpula de facção prende três no Amazonas

A PF (Polícia Federal) realiza na manhã de hoje uma operação para desarticular a liderança do crime organizado no Amazonas. Ao menos três pessoas foram presas.

O que aconteceu

Operação Xeque-Mate cumpre cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Também foi determinado o sequestro de R$ 122 milhões em bens em Manaus, no Amazonas, e ainda em Guarujá, no litoral paulista.

Alvos são do núcleo de comando do crime organizado no Amazonas, segundo a PF. Um dos líderes estava na Colômbia sob identidade falsa durante a investigação. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.