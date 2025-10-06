Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato

Mais uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz, foi preso hoje.

O que aconteceu

Prisão de Felipe Avelino da Silva, 33, conhecido como Mascherano, foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. A impressão digital do homem foi encontrada no carro que teria sido usado no crime, segundo as investigações.

O homem foi preso em Cotia, segundo o secretário. Outros dois suspeitos de envolvimento com o crime são considerados foragidos: Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24.