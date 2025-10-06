Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Hoje, ele cumpre pena em regime semiaberto e usa tornozeleira eletrônica. Em abril deste ano, Kel foi condenado em primeira instância a dez anos de prisão, mas teve pena reduzida para oito anos em agosto. O caso ocorreu em 16 de junho de 2024, em uma pousada em Maceió. Ele nega o crime (leia abaixo).

Vendia cursos sobre como lucrar com jogos online e rifas fraudulentas

Influenciador tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ele usava a rede social para vender cursos sobre como ganhar dinheiro com jogos online. Kel também é dono da empresa Gold Scent, de joias e relógios.

Ele ainda usava seu perfil para vender rifas. Como revelado ontem pelo Fantástico, uma investigação do Ministério Público de Alagoas identificou o influencer como o líder de um esquema milionário de rifas e sorteios ilegais com resultados manipulados.

Conforme o MP, ele buscava outros influenciadores com mais seguidores para divulgar suas rifas. O grupo dividia os lucros que obtinha sobre a perda dos apostadores, afirmou o promotor de Justiça e coordenador do Gaesf (Grupo de Atuação Especializada de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens), órgão vinculado ao MP-AL, Cyro Blatter, em entrevista à TV Globo.

Segundo o MP, bilhetes premiados das rifas eram reservados e participantes não tinham chance de ganhar. O esquema movimentou R$ 33,7 milhões, de acordo com os investigadores.