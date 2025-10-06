Rio de Janeiro investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol

Governador, Cláudio Castro, disse que órgãos de fiscalização também atuam para combater a venda irregular de bebidas. Já a secretária da saúde, Claudia Mello, recomendou que a população evite bebidas de procedência duvidosa.

Intoxicação por metanol

Até ontem, 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas foram confirmados em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. A pasta investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação pela substância. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, ambos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).