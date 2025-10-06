'Se falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar', diz Tarcísio sobre bebidas

Fala de Tarcísio foi feita ao mencionar algumas marcas de bebidas alcoólicas que são alvos de falsificação por criminosos. "Estavam aqui todos os maiores fabricantes, players do Brasil, estavam na mesa... Que fabricam as bebidas mais famosas, que são objetos de falsificação, [como] Jack Daniel's, Johnnie Walker. Enfim, todas essas bebidas que são objetos de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área, porque não é minha praia, tá certo?".

Governador se reuniu hoje com membros de seu gabinete de crise que atuam contra a adulteração de bebidas alcoólicas. Também participaram do encontro representantes do ramo de bebidas alcoólicas, como Brown-Forman (Jack Daniel's), Bacardi Diageo (Johnnie Walker e Smirnoff), PernordRicard (Absolut) e Beam Suntory (Jim Beam). Eles deverão auxiliar no treinamento para correta identificação de produtos falsificados.

SP tem 2 mortes por metanol em bebidas

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

São Paulo também é o estado com maior número de casos confirmados e suspeitos de intoxicação pela substância. Dos 17 casos confirmados, 15 ocorreram em cidades paulistas, e os outros dois são no Paraná.

Dos casos investigados, 164 são em São Paulo. Os outros estão com suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas são Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1), Paraná (4) e Rio Grande do Sul (2).