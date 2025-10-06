Tráfico de crianças: herdeiros de orfanato em SP terão de pagar R$ 500 mil

Os herdeiros do extinto Lar da Criança Menino Jesus, em São Paulo, foram condenados a pagar uma indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos, após uma investigação revelar casos de tráfico internacional de crianças que viviam no local.

O que aconteceu

Decisão da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo é passível de recurso. O casal Franco e Guiomar Morselli eram donos do orfanato, na zona norte de São Paulo, nos anos 1980 e 1990. Eles morreram em 2015 e 2020, respectivamente.

A ação civil pública foi ajuizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em 2015. Além da indenização por danos morais coletivos, a decisão prevê o pagamento de indenizações individuais a todas as pessoas enviadas ilegalmente pelo casal ao exterior quando eram crianças.