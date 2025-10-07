Intoxicação por metanol: adolescente é internada em estado grave em SP

Uma adolescente de 16 anos está internada em estado grave com suspeita de intoxicação por metanol em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O antídoto já foi solicitado para a paciente, mesmo com o caso ainda em análise, segundo a prefeitura da cidade. O etanol farmacêutico atua como antídoto ao bloquear a conversão do metanol em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica.

Caso havia sido descartado, mas a piora no quadro da adolescente levou à reabertura da investigação e à solicitação de novo exame. Segundo a Prefeitura de Mongaguá, ela foi atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, devido à gravidade, foi transferida para a UTI do Hospital Regional de Itanhaém, no município vizinho.